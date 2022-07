4 buts pour lancer sa pré-saison: Manchester United roule sur Liverpool à Bangkok (vidéo)

Tout a souri à Manchester United pour la première de son nouvel entraîneur Erik Ten Hag, avec un large succès contre l'équipe bis de Liverpool (4-0), mardi à Bangkok, qui a fait oublier l'absence de la superstar Cristiano Ronaldo.

Le technicien néerlandais a pris au sérieux la rencontre amicale disputée dans la touffeur de la capitale thaïlandaise, en alignant au coup d'envoi sa meilleure formation possible, autour de Bruno Fernandes. Malgré le manque d'enjeu, "gagner doit être notre standard", a assené lundi l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, qui a dicté le tempo en première période en étant actif dans sa zone technique.

Entre pressing en défense et efficacité offensive, ses joueurs ont été au diapason, à commencer par l'attaquant Anthony Martial, buteur pour le 3-0 (33e) sur un exploit personnel. Il n'avait plus marqué depuis février. Le Français, qui reste sur un prêt de six mois raté à Séville, a saisi sa chance au poste de N.9, déserté par Ronaldo qui lui barrait la route la saison dernière.

Le Portugais dispensé de tournée, en pleine période de rumeurs autour de son départ cet été, l'ancien Lyonnais a transmis sa candidature pour prendre sa place, avec 45 minutes pleines d'intensité. Avant Martial, Jadon Sancho (12e) et Fred (30e) ont initié le festival des "Red Devils", qui a redonné le sourire à des fans thaïlandais déçus par la 6e place de Premier League, la saison dernière.

Facundo Pellistri a alourdi l'addition sur contre (77e). Du côté des "Reds", l'entraîneur Jürgen Klopp, acclamé par le public local, a procédé à la vaste revue d'effectif qu'il avait annoncée. La recrue phare Darwin Nunez, achetée cet été pour près de 100 millions d'euros bonus compris au Benfica Lisbonne, a disputé la dernière demi-heure comme la plupart des cadres de Liverpool.

L'Uruguayen, dont le catogan lui donnait des faux-airs de Zlatan Ibrahimovic, a tenté sa chance (69e, 87e), en vain. Luis Diaz a touché le poteau (18e, 19e), Mohamed Salah aussi (87e). Les "Reds" poursuivent leur tournée asiatique à Singapour, où ils affrontent Crystal Palace vendredi. Les Mancuniens, eux, s'envolent mercredi pour l'Australie. La Premier League reprend le 6 août.