Wayne Rooney revient au DC United comme entraîneur

(Belga) L'ancien joueur vedette de Manchester United Wayne Rooney revient en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain, pour entraîner le DC United dont il portait le maillot en 2018 et 2019, a annoncé le club de Washington dans un communiqué diffusé mardi.

"Wayne est une légende du football et l'un des entraîneurs les plus passionnants et les plus dynamiques de notre sport", a déclaré Jason Levien, co-président du DC United. "Il a déjà prouvé dans sa jeune carrière d'entraîneur qu'il sait diriger un groupe dans l'adversité." DC United occupe actuellement l'avant-dernière place de la Conférence Est, avec 17 points marqués en 17 matches. L'entraîneur argentin Hernán Losada (ex-Beerschot) a été écarté après la 6e journée de la saison pour mauvais résultats. L'intérim a été confié à Chad Ashton, mais les résultats ne suivent pas: l'équipe de Washington a perdu 7-0 vendredi contre Philadelphia Union. Rooney, 36 ans, qui est à Washington depuis dimanche, prendra officiellement ses fonctions dès qu'il aura obtenu son visa de travail. L'ancien international anglais a quitté fin juin son poste d'entraîneur de Derby County (2e division anglaise), sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Il n'a pu empêcher la relégation en 3e division, lourdement pénalisé par un retrait massif de 21 points sanctionnant des manquements comptables. L'ancien capitaine de la sélection anglaise arrive en terrain connu, puisqu'il a disputé deux saisons sous le maillot de DC United, en 2018 et 2019, inscrivant 23 buts en 48 matches. En 13 années de carrière passées à Manchester United, il a marqué 183 buts et remporté cinq fois le titre de champion d'Angleterre, ainsi qu'une Ligue des champions en 2008, la troisième de l'histoire des "Red Devils". (Belga)