Jupiler Pro League - L'attaquant Alessio De Cruz arrive à Malines

(Belga) Quelques heures après l'annonce de l'arrivée de Boli Bolingoli, le FC Malines a présenté un nouveau joueur l'attaquant néerlando-capverdien Alessio De Cruz. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de deux ans avec une option d'une année supplémentaire. Il arrive de Parme.

Après avoir joué chez les jeunes à l'Ajax, Almere City et Twente, il a rejoint à 20 ans le club italien de Novara. Arrivé à Parme en janvier 2018, il a été prêté à la Spezia, à Ascoli, à Sheffield Wednesday, à Groningue, à Santos Laguna (Mexique) et à Vicenza ces six derniers mois. A Groningue, il a travaillé sous les ordres de l'actuel T1 du KVM Danny Buijs. "Alessio peut jouer à trois ou quatre positions différentes. Avec sa vitesse et ses bons un-contre-un, il rend la tâche des adversaires très difficile. Ce transfert nous donne une arme supplémentaire sur le plan offensif", a précisé Tom Caluwé, le directeur sportif de Malines. (Belga)