A Roland-Garros, le padel veut frapper les esprits

Quelques semaines après son célèbre tournoi de tennis, Roland-Garros a changé de décor et de... raquettes jusqu'à dimanche pour son premier rendez-vous majeur avec le padel, discipline en plein boom en France et ailleurs.

Au milieu du court central Philippe-Chatrier, la terre battue a laissé place à un revêtement synthétique bleu électrique et à une cage en verre.

Temple du tennis français, Roland-Garros veut devenir un passage obligé du circuit mondial du padel en réunissant les 56 meilleures paires au monde. Ce tournoi co-organisé par la Fédération française de tennis (FFT) et QSI, le fonds qatarien dont le navire-amiral est le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi, a décroché dès sa première édition le label Grand Chelem comme Doha, Rome et Mexico.

Créé à la fin des années 1960 au Mexique, le padel est un sport qui se pratique en binôme sur un court, ou "piste", plus petit que le tennis et cloisonné par quatre vitres qui servent aux rebonds des balles. Les points sont calculés de la même manière (15-30-40-jeu) et il faut 6 jeux pour remporter un set et 2 sets gagnants pour remporter un match.

- 300.000 pratiquants -

Si la discipline n'a pas encore en France le renom qu'elle a en Espagne(près de 4 millions de joueurs), elle est en plein boom, assure Arnaud Di Pasquale, directeur du tournoi et de la mission padel pour la FFT.

"Au début, c’était très confidentiel. Maintenant que nous sommes en train de nous émanciper (du tennis NDLR), ça n’est plus du tout pareil", résume celui qui a culminé au 39e rang mondial au classement ATP et a ramené une médaille de bronze en simple des JO-2000 de Sydney.

La France compte presque 300.000 pratiquants de padel, un chiffre "considérable" selon Di Pasquale. "C’est depuis ces deux ou trois dernières années qu’on sent un véritable engouement et le boom du padel".

"C’est certainement conjoncturel: l'augmentation du nombre de terrains avec en même temps quelques VIP qui s’y mettent et communiquent dessus. Ces facteurs font que l’on gagne progressivement en notoriété et que plein de gens s'y essayent", explique Di Pasquale, en référence notamment à l'animateur TV Cyril Hanouna ou à l'ancien capitaine des Bleus Zinédine Zidane qui a inauguré un centre sportif à Istres avec six pistes de padel.

- "Sport facile" -

C’est en passant du tennis au padel que Benjamin Tison, 33 ans, s’est hissé à la première place du classement français et au 67e rang mondial.

"Au début, on parlait d’un effet de mode, maintenant c’est plus que ça. Ce tournoi, c’est la confirmation que le padel est en train de passer dans une autre dimension. C’est incroyable", souligne l’ancien moniteur de tennis qui a découvert le padel il y a un peu plus de six ans en vacances.

Il prédit au padel un futur radieux avec, à terme, une entrée au programme olympique. "Un jour, le padel deviendra le sport numéro 2 de raquette en France et pourquoi pas dépassera carrément le tennis".

Avec le temps, le profil des joueurs s'est diversifié, touchant désormais toutes les catégories de population. "Aujourd'hui 60% des pratiquants ne viennent pas du tennis", rappelle Arnaud Di Pasquale.

"C’est un sport qui est facile. Je dis facile volontairement, sans être péjoratif: tout le monde va frapper, toucher, renvoyer la balle et faire des échanges rapidement. Donc c’est forcément encourageant de se dire +j’y arrive tout de suite+, ce qui est très rare dans le sport. Ça devient ludique et très fun. Et au plus haut niveau, ça peut devenir spectaculaire".

Pour ancrer ce sport durablement en France, Arnaud Di Pasquale table sur la construction de nouveaux terrains, le développement de la formation et surtout sur la mise en place d'un tableau féminin.

Les femmes sont en effet absentes de cette première édition du tournoi parisien, l'Association internationale des joueuses de padel étant sous contrat jusqu'à la saison 2023-2024 avec le World Padel Tour, concurrent direct du circuit Premier Padel.