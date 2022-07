"Viens ici!": un combattant MMA veut se battre avec Rafael Nadal pour savoir... qui est le meilleur Rafael (vidéo)

Rafael Nadal est sans aucun doute possible le meilleur Rafael de l'histoire du tennis, mais est-il le meilleur Rafael tous sports confondus ?

Une question qui peut prêter à sourire tant elle n'a pas vraiment de sens. Pourtant, Rafael Fiziev se l'est posée et veut connaître la réponse.

Le Kirghiz, champion de MMA dans la ligue UFC, a remporté sa 6e victoire dans la nuit de samedi à dimanche en battant l’expérimenté brésilien Rafael Dos Anjos par KO au 5e round.

Après sa victoire, le combattant du Kirghizistan a lancé un défi à... Rafael Nadal : "Maintenant, on sait qui est le meilleur Rafael à l’UFC... Maintenant, on sait !", a-t-il lancé faisant sourire le chauffeur de salle et le public de Las Vegas, où le combat avait lieu. "Maintenant, je veux savoir qui est le meilleur Rafael dans le monde du sport ! Rafael Nadal viens ici !".

Vu l'état de santé de l'Espagnol (qui a été contraint d'abandonner à Wimbledon), il y a peu de chances de le voir relever le défi.