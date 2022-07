La Belgique battue par l'Australie en huitièmes de finale

(Belga) La Belgique a été battue 63-46 par l'Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde de basket féminin chez les moins de 17 ans, mercredi à Debrecen en Hongrie. Les Australiennes menaient 36-25 à la pause.

Après avoir fait jeu égal dans la première période (12-12), les joueuses du coach Philip Wolk ont été dominées dans les deux suivantes (24-13 et 17-10). Elles ont gagné la dernière pour l'honneur (10-11). Kyra Bruyndoncx a terminé meilleure marqueuse des jeunes Cats avec 12 points. Pauline Bayart s'est bien battue (11 rebonds et 3 interceptions). Les Belges n'ont rentré que 25 % de leurs tirs. La Belgique va maintenant disputer les matches de classement pour les places de 9 à 16. Elles seront opposées dans le premier de celui-ci, vendredi, au perdant du huitième de finale entre l'Espagne et le Mali. Les jeunes Cats ont été repêchées dans cette Coupe du monde en raison de l'exclusion de la Russie et du Bélarus. Il s'agit de la 6e participation belge à une Coupe du monde, chez les jeunes, tous en basket féminin. La Belgique avait pris la 5e place du Mondial U21 en 2007 à Moscou, la 4e du Mondial U17 en 2010 à Toulouse, la 4e du Mondial U19 à Bangkok en 2019, la 6e du Mondial U19 en 2015 à Chekhov (Moscou) et la 7e au Mondial U17 en 2012 à Amsterdam.