Mesut Özil quitte Fenerbahçe d'un commun accord avec le club

L'ancien international allemand Mesut Özil quitte le club turc de Fenerbahçe. Le contrat du milieu offensif de 33 ans a été résilié d'un commun accord, a annoncé le club mercredi.

La relation entre Özil et Fenerbahçe semblait en perte de vitesse. Fin mars, il a été suspendu pour une durée indéterminée et n'a plus joué depuis, malgré un contrat prévu jusqu'en 2024. Le milieu de terrain d'origine turque avait été accueilli en héros à Istanbul au début de l'année dernière, après son arrivée en provenance d'Arsenal. Les Londoniens avaient longtemps cherché à se libérer de son onéreux contrat. En Turquie, le champion du monde 2014 n'a cependant pas su redonner son éclat d'antan à sa carrière. Les critiques n'ont pas tardé à s'accumuler et le président de Fenerbahçe, Ali Koc, a déclaré qu'Özil devrait se concentrer davantage sur le football. Les relations avec l'entraîneur Ismail Kartal auraient également été très tendues.