Angleterre: Sterling quitte City et signe 5 ans à Chelsea

L'attaquant international anglais de Manchester City Raheem Sterling a signé un contrat de cinq ans en faveur de Chelsea, a annoncé mercredi le club londonien, qui boucle avec cette arrivée son premier recrutement depuis son rachat par l'Américain Todd Boehly et un consortium d'investisseurs.

Sterling, âgé de 27 ans, né en Jamaïque, était arrivé à City il y a sept ans en provenance de Liverpool. A Manchester, il a remporté quatre titres de champion, une Coupe de la Ligue et disputé une finale de Ligue des champions.

"J'ai réalisé beaucoup de choses dans ma carrière, mais il y a encore tellement à réaliser", a réagi le joueur sur le site de Chelsea.

"Londres est ma maison, l'endroit où tout a commencé pour moi", a-t-il ajouté. "Et c'est incroyable de me voir offrir l'opportunité de jouer devant mes amis et ma famille, semaine après semaine, à Stamford Bridge".

Il s'agit de la première recrue de Chelsea depuis le rachat du club par un consortium américain, suite au départ forcé de l'ancien président russe Roman Abramovitch après l'invasion de l'Ukraine.

Sterling avait un peu plus tôt annoncé son départ de City sur les réseaux sociaux. "Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie entière de souvenirs", a-t-il publié sur Twitter. "Quel chemin parcouru !"

"Je suis arrivé à Manchester à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Merci pour votre soutien sans faille. Cela a été un honneur de porter le maillot de Manchester City", a ajouté Sterling en guise de message d'adieu.

Selon Sky Sports, Chelsea s'offrirait les services de l'attaquant anglais pour 47,5 millions de livres (56,1 millions d'euros), alors que la BBC annonce un transfert de 50 millions de livres (59,1 millions d'euros) assorti de bonus.

Joueur clé des premières années du règne de Pep Guardiola à City, il a marqué 131 buts en 337 apparitions pour les champions d'Angleterre.

Cependant, son statut de titulaire à City a été fragilisé l'été dernier par l'arrivée de Jack Grealish pour un montant de 100 millions de livres sterling --un record en Premier League-- et par l'émergence de Phil Foden, issu du centre de formation du club.

Chelsea, de son côté, était à la recherche d'un buteur après le départ en prêt de Romelu Lukaku pour l'Inter Milan.

En équipe nationale, Sterling compte 77 sélections et 19 buts.