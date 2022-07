Un Français vient à bout d'un ultra triathlon record dans la Vallée de la Mort

Le Français Ludovic Chorgnon a bouclé l'ultra triathlon le plus chaud jamais réalisé au terme de 27 heures d'effort sous des températures caniculaires, entre mardi et mercredi dans la Vallée de la Mort (Californie).

Parti mardi à 04h00 (heure locale), Chorgnon a d'abord aligné 152 longueurs (soit 3,8 km en 1 h 13 min) dans la piscine d'un hôtel réquisitionnée pour l'occasion et dont la température de l'eau avoisinait les 32 degrés.

Après dix minutes de pause, il a enfourché son vélo pour un parcours de 180 km (et 2350 m de dénivelé positif) sur 2 boucles, soit 11 h 15 min à pédaler, en passant devant le point le plus bas des Etats-Unis, et le plus chaud, Bad Water, avec un pic de température enregistré à 56 degrés.

Enfin, il a couru un marathon (42 km) en 12 heures et 50 minutes (700 m de dénivelé positif).

La performance inédite a été enregistrée pour le Guinness World Records par le juge français officiant à la Fédération internationale de triathlon, Thomas Mantelli, qui a confirmé à l'AFP la validation du défi.

Durant ce challenge extrême, la température la plus basse a été de 34,5, mardi à 4h00 du matin. De 13h00 à 20h00, la température n'est jamais passée sous les 50 degrés.

Chorgnon, qui s'était entraîné dans un sauna dans son lieu de résidence à La Réunion, a souffert de déshydratation et a dû faire "une pause pour faire redescendre les paramètres physiologiques car même la nuit tombée, la température restait à 48 degrés", a indiqué le juge-arbitre.

Le triathlète était déjà connu du grand public pour son record de 41 Ironman en 41 jours en 2015.

Chorgnon avait déjà réalisé une course dans la Vallée de la Mort en 2007, où il avait éprouvé la plus grande peur dans sa vie tant il avait souffert, avait-il raconté à l'AFP. Il avait alors parcouru les 217 km en 44 heures. Cette fois, il a enchaîné 225 km d'effort en quelque 27 heures.

Le Français s'est offert cet exploit cinq mois après avoir réussi l'ultra triathlon le plus froid, soit 20 heures d'effort à nager dans une eau presque gelée, à pédaler sur des pistes enneigées puis à courir un marathon dans la nuit noire, en Finlande.

En août 2020, il a validé l'ultra triathlon avec le plus de dénivelé (12.000 m de dénivelé positif).