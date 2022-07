Challenger Iasi - Joris De Loore manque son billet pour les quarts de finale

(Belga) Joris De Loore (ATP 404) n'est pas parvenu à rejoindre les quarts de finale du tournoi de tennis Challenger de Iasi, mercredi en Roumanie. Sorti des qualifications, le Brugeois de 29 ans a été éliminé en huitièmes de finale de ce tournoi sur terre battue dotée de 90.280 euros. Il a été battu après 3h08 de jeu et trois manches 6-3, 6-7 (5/7) et 6-4 par un autre qualifié le Brésilien Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 228).

De Loore disputait aussi le tableau du double à Iasi. Il s'alignait au côté de l'Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo et a été éliminé au premier tour par les Roumains Stefan Palosi et Dan Alexandu Tomescu 6-4 et 6-3. (Belga)