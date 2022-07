Le Kényan Ferdinand Omanyala a finalement reçu un visa pour les Mondiaux

(Belga) Le sprinteur kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique du 100 m, a finalement obtenu à la dernière minute un visa et participera aux Mondiaux-2022 d'athlétisme qui débutent vendredi à Eugene dans l'Oregon (Etats-Unis), a annoncé jeudi son entraîneur à l'AFP.

"Omanyala a été appelé au ministère des Sports ce (jeudi) matin et a reçu le visa pour voyager. Il devrait prendre le vol de ce (jeudi) soir pour arriver dans l'Oregon demain matin", a dit Duncan Ayiemba. Tôt jeudi matin, l'athlète de 26 ans avait annoncé à l'AFP renoncer à la compétition faute de visa, au terme d'une journée d'incertitude et d'attente. "Je renonce à mon voyage dans l'Oregon. Même si j'obtiens un visa aujourd'hui, c'est trop tard", avait-il dit. Après l'obtention en dernière minute du visa, M. Ayiemba a affirmé que l'athlète coureur pourrait arriver à temps pour sa première course, les séries du 100 m débutant vendredi à 18h50 locales (samedi 03h50 heure belge). "Il aura quelques heures pour se reposer avant de concourir dans les séries du 100 mètres et peut être se qualifier pour les demi-finales et les finales" qui sont programmées samedi, a dit l'entraîneur. Omanyala fait partie des prétendants au podium du 100 m des Mondiaux-2022. Il occupe la troisième place au bilan mondial de l'année du 100 m avec ses 9 sec 85/100e réalisés en mai, huit mois après avoir établi un nouveau record d'Afrique en 9 sec 77/100e. Aux Jeux de Tokyo l'été dernier, il fut le premier athlète du Kenya, pays connu pour ses coureurs de fond, a atteindre une demi-finale olympique du 100 m. (Belga)