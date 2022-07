Tour de France: Pidcock s'offre l'Alpe d'Huez, Vingegaard résiste à Pogacar

La 12ème étape du Tour de France reliait Briançon à l'Alpe d'Huez ce jeudi. Au sommet de ce col légendaire du Tour de France, on s'attendait à une nouvelle grosse bataille entre les favoris avec, peut-être, la revanche de Tadej Pogacar face à Jonas Vingegaard après la démonstration du Danois hier au sommet du Col du Granon.

La course s'est finalement déroulée sur deux échelons. Les échappés Pidcock (Ineos Grenadiers), Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Powless (EF Education First), Ciccone (Trek-Segafredo) et Froome (Israel-Premier Tech) sont arrivés au pied de la dernière difficulté du jour avec assez d'écart pour se disputer la victoire d'étape. Au terme d'un incroyable duel avec Meintjes, Tom Pidcock a finalement réussi à s'imposer au sommet de cette ascension impitoyable.



(c) Belga

Du côté des favoris, Pogacar a tenté à deux reprises de mettre en difficulté le leader de Jonas Vingegaard, pour prendre sa revanche par rapport à hier. Sans succès. Le Danois ne perd pas de temps au classement général et conserve donc son maillot jaune. Romain Bardet, deuxième du général avant l'étape, perd quelques secondes et dégringole hors du podium.



(c)Belga

Le top 5 de l'étape:

1. Tom Pidcock

2. Louis Meintjes

3. Chris Froome

4. Neilson Powless

5. Tadej Pogacar

Le top 5 du général:

1. Jonas Vingegaard

2. Tadej Pogacar à 2'22''

3. Geraint Thomas à 2'26''

4. Romain Bardet à 2'35''

5. Adam Yates à 3'44"