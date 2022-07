Tour de France - Vingegaard n'a pas pensé gagner du temps: "Je n'avais pas les meilleures jambes"

(Belga) Jonas Vingegaard a admis jeudi, après sa première journée dans le maillot jaune, qu'il n'y a eu le temps d'apprécier son nouveau statut de leader du Tour. "Ce n'était certainement pas une journée facile. Au contraire, c'était super dur, mais je m'y attendais", a-t-il déclaré dans l'interview flash à L'Alpe d'Huez.

"Aujourd'hui, il faisait aussi super chaud, au pied du Col de la Croix de Fer et de L'Alpe d'Huez il faisait plus de 35 degrés et surtout à la fin c'était très difficile. Tadej m'a attaqué plusieurs fois. Je m'y attendais, mais heureusement j'ai pu le suivre et garder mon maillot. J'en suis heureux." "Non, ce n'était pas l'intention de gagner du temps aujourd'hui", a-t-il répondu à la question de l'enquêteur. "Je n'avais pas non plus les meilleures jambes aujourd'hui. Non pas que je me sois senti mal, mais je pense que tout le monde a vraiment souffert de cette chaleur. Aujourd'hui, il s'agissait plutôt de conserver mon avance, pas de la creuser." On avait prédit la folie à L'Alpe d'Huez, mais le maillot jaune a estimé que ce fut encore supportable. "Il y avait beaucoup de gens là-bas, c'était incroyable. Honnêtement, comment pourrais-je dire ? Eh bien, ils se sont mieux comportés que je ne le pensais. J'ai vu des photos d'avant où il n'y avait presque pas de place pour rouler. Aujourd'hui, il y en avait et ils nous ont tiré vers le sommet d'une bonne manière." (Belga)