Ladies European Tour - Big Green Egg Open: classement après le premier tour

(Belga) Classement après le premier tour, disputé jeudi, du Big Green Egg Open (250.000 euros), qui se déroule sur le golf de Rosendael à Arnhem, aux Pays-Bas:

1. Sarah Schrober (Aut) 67 -5 . Liz Young (Ang) 67 3. Whitney Hillier (Aus) 68 . Diksha Dagar (Ind) 68 5. Laura Beveridge (Eco) 69, Pasqualle Coffa (P-B) 69, Hazel Macgarvie (Eco) 69; Anais Meyssonnier (Fra) 69, Vani Kapoor (Ind) 69; 10. Michelle Forsland (Nor) 70, Sharna Dutrieux (Ang) 70, Holly Clayburn (Ang) 70, Alice Hewson (Ang) 70, Laura Gomez Ruiz (Esp) 70, Lily May Humphreys (Ang) 70, Maha Haddioui (Mar) 70; Karoline Lund (Nor) 70, Olifia Kristinsdottir (Ijsl) 70, Anne-Charlotte Mora (Fra) 70; .... 80. Leslie Cloots 76, Lien Willems 76. (Belga)