WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville 4e de la super spéciale: "Objectif le podium"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a pris la 4e place de la Super spéciale d'ouverture du rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC, jeudi à Tartu. Il a concédé 3/10e de seconde à l'Irlandais Craig Breen (Ford Puma Rally1) à l'issue des 1,6 km chronométrés.

"J'espère être prêt et enfin disputer un rallye sans souci", a déclaré Neuville à l'arrivée de la première étape. "Avant tout, je veux m'amuser et conduire aussi vite que possible sur ces belles pistes. Ce sera un défi, car je n'ai jamais été sûr à 100 % sur ce type de pistes. L'année dernière, j'ai terminé sur le podium. C'est l'objectif cette année aussi." (Belga)