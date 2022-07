Mondiaux d'athlétisme: les adieux de Felix, temps fort du premier jour

L'Américaine Allyson Felix, légende de l'athlétisme, fait ses adieux à la piste vendredi avec le 4x400 m mixte pour le premier jour des Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis).

. Tour d'honneur pour Felix

Clou du spectacle du premier soir, la finale du 4x400 m mixte est illuminée par la sélection d'Allyson Felix, qui pourrait apporter au pays hôte le premier titre de ses Championnats du monde, les premiers de l'histoire sur le sol américain.

A 36 ans, cette légende de l'athlétisme va surtout clôturer une carrière exceptionnelle devant son public, et pourrait encore améliorer son record de 18 médailles mondiales (dont douze titres), pour sa dixième participation à l'événement. Il y a trois ans, elle avait contribué au titre américain à Doha pour l'entrée au programme de la seule discipline mixte.

Encensée par les spécialistes pour sa foulée unique, la notoriété de Felix et de ses onze médailles olympiques a dépassé le cadre de la piste. Après avoir donné naissance à sa fille Camryn en 2018, elle avait dénoncé Nike et l'industrie du sport qui dévalorisaient alors les contrats des sportives enceintes.

. 100 m: comment va Jacobs ?

Après le tour préliminaire pour certains athlètes seulement en matinée, le 100 m hommes organise ses séries en soirée et l'entrée en matière du champion olympique Marcell Jacobs est particulièrement attendue.

L'Italien de 27 ans a vu sa saison estivale perturbée par une blessure à une cuisse, et n'a pas disputé une seule course de niveau international avant Eugene.

Sa fédération a confirmé mercredi que le champion du monde en salle du 60 m serait bien au départ après des nouvelles "rassurantes". Reste à savoir si sa forme lui permettra de rivaliser avec les coureurs les plus rapides de l'année, comme son dauphin américain aux JO de Tokyo Fred Kerley ou le Kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique et auteur de la 3e meilleure performance de l'année, qui a finalement obtenu son visa in extremis pour les Etats-Unis.

. 1.500 m: Hassan réapparaît

Double championne olympique sur 5.000 m et 10.000 m à Tokyo l'été dernier, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a disputé aucune course de haut niveau en 2022.

Inscrite sur trois disciplines à Eugene avec le 1.500 m, dont les séries ont lieu vendredi, l'athlète de 29 ans n'en disputera que deux mais décidera au dernier moment lesquelles, a indiqué son entraîneur Tim Rowberry au site spécialisé Let's Run.

"D'un point de vue personnel, Sifan essaie de ne pas trop en faire pour ne pas se cramer à l'approche des Jeux de Paris 2024", a-t-il dit pour expliquer la saison discrète de la fondeuse.