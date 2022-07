Le mercato EN DIRECT: le Bayern Munich concentré sur Lewandowski et De Ligt, le Real Madrid "ne recrutera plus"

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

//

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Alors que Robert Lewandowski attend toujours que le Bayern Munich et le FC Barcelone trouvent un accord pour être transféré en Catalogne, le directeur du club bavarois, Hasan Salihamidžic, a déclaré qu'il ne craignait pas que l'attaquant polonais se mette en grève: "Non, jamais", a-t-il déclaré au quotidien allemand Bild. "Robert est un professionnel de haut niveau, je le connais très bien. Je n'ai jamais eu peur qu'il ne se présente pas à l'entraînement". A propos de l'éventuelle arrivée de Matthijs Ligt, Salihamidžic a fait le point sur la situation: "C'était important de rencontrer la Juventus. Nous avons eu deux entretiens et maintenant nous devons être patients et voir ce qu'il va se passer. De manière de générale, je suis une personne optimiste."

Cesc Fabregas est sur le point de s'engager avec l'équipe de Como, en Serie B. L'international espagnol de 35 ans, qui a quitté Monaco cet été, devrait signer un contrat de deux ans avec le club du nord de l'Italie.

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a fait le point sur le mercato des Merengue: "Nous n'allons plus recruter de joueurs cet été. Nous sommes contents avec l'équipe actuelle. Nous sommes forts. Je suis content avec Rüdiger, Tchouaméni et je suis sûr qu'Hazard va beaucoup nous aider."

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Cercle de Bruges a trouvé un accord avec le club français de Ligue 2 du FC Sochaux pour prêter son milieu de terrain Franck Kanouté jusqu'à la fin de cette saison. L'international sénégalais de 23 ans (2 sélections) est arrivé au Cercle de Bruges en 2020, en provenance du club italien de Pescara. Kanouté n''a porté jusqu'ici le maillot de l'équipe flandrienne qu'à 25 reprises, ne parvenant pas à s'imposer lors de la défunte saison.