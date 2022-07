Supercoupe de Belgique ce dimanche: parfum de revanche pour Bruges face à La Gantoise

Le Club de Bruges et La Gantoise s'affronteront dimanche sur le coup de 18 heures au stade Jan Breydel pour le compte de la 42e Supercoupe de Belgique. Chaque année, ce rendez-vous lance officieusement la nouvelle saison du football belge.

La Supercoupe de Belgique oppose traditionnellement le champion en titre et le vainqueur de la Coupe de Belgique (ou le finaliste en cas de doublé). Le duel se déroule à chaque fois sur la pelouse de l'équipe qui a remporté le championnat. La saison dernière, les Brugeois ont empoché un troisième titre consécutif, le 18e dans l'histoire des Blauw en Zwart. De leur côté, les Buffalos ont soulevé la Croky Cup après avoir disposé d'Anderlecht en finale à l'issue des tirs au but. La formation gantoise a ainsi pu garnir son armoire à trophées d'une quatrième coupe nationale. Plus qu'un énième trophée ou une répétition générale avant la reprise de la compétition domestique, cette Supercoupe de Belgique constituera une bonne occasion pour les Brugeois de laver les affronts gantois de la saison écoulée.

Les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises et les hommes de la Venise du nord ne se sont imposés qu'une seule fois. Il s'agissait de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique, alors remportée 0-1 à la Ghelamco Arena. Un mois plus tard, pourtant sur son terrain, Bruges subissait la loi des hommes de Hein Vanhaezebrouck, vainqueurs 0-3 et en route pour la finale. En championnat, Bruges a également essuyé deux revers, dont un cinglant 6-1 en terre gantoise à la fin du mois d'août. Lors du match retour le 6 février 2022, bien que moins sévère, le score était toujours en faveur des Buffalos (1-2). Cette défaite en Jupiler Pro League et celle en Coupe de Belgique restent un petit exploit. Ce sont les seules enregistrées par le Club sous l'ère Alfred Schreuder, arrivé en remplacement de Philippe Clément (parti à Monaco), et qui a filé à l'Ajax à la fin de la saison tout auréolé d'un titre de champion de Belgique. Le technicien batave a été remplacé par Carl Hoefkens, un ancien de la maison brugeoise, pour la première fois sur le banc en tant qu'entraîneur principal. "Nous avons pu effectuer deux semaines de préparation avec les joueurs internationaux (revenus plus tard de vacances, ndlr). Nous avons une bonne opportunité d'empocher un premier titre après seulement deux semaines de préparation complète. Une équipe comme le Club de Bruges à la volonté de gagner chaque match, surtout quand il y a un trophée à la clé. Il s'agit bien plus que d'un match entre amis", a assuré le nouveau T1 du Club de Bruges. Les deux équipes n'aborderont pas ce rendez-vous dominical de la même manière. Là où Bruges pourra compter sur un effectif presque au grand complet, à l'exception des blessures de Mats Rits et Stanley Nsoki, La Gantoise devra composer avec de nombreuses interrogations, puisque Laurent Depoitre, Vadis Odjija, Julie De Sart et Elisha Owusu sont incertains. "Actuellement, notre noyau est trop petit pour pallier toutes ces absences. Est-ce que nous avons besoin de renforts? Cela me paraît clair", a déclaré Vanhaezebrouck sans langue de bois.

Avec 16 victoires, le Club de Bruges est l'équipe qui a remporté le plus souvent la Supercoupe de Belgique, devant Anderlecht, vainqueur à 13 reprises. Lors de la dernière édition, les Brugeois s'étaient imposés 3-2 face à Genk, dauphin des Blauw en Zwart en championnat en plus d'avoir remporté la Coupe de Belgique. Ce sont pourtant les Limbourgeois qui avaient ouvert la marque par Bongonda, mais Mitrovic, Lang et Mata permettaient aux Gazelles de prendre le large avant que Uronen ne fixe le score final.