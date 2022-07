Baloise Ladies Tour - Lorena Wiebes veut remporter le classement final, mais craint Ellen van Dijk sur le chrono

(Belga) Après avoir réglé le sprint massif jeudi à Zulte, la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) a remis le couvert vendredi à Herzele avec un groupe de dix dans le Baloise Ladies Tour. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, la coureuse de 23 ans s'installe plus que jamais en tête du classement, qu'elle pourrait conforter samedi, à l'issue de la courte étape entre Cadzand (Pays-Bas) et Knokke-Heist, promise une nouvelle fois aux sprinteuses.

"Nous avions prévu de durcir la course lors de la montée des Berendries", détaillait la Néerlandaise après la course. "C'est ce que nous avons fait. Le peloton y a un peu flanché et Liane Lippert allait attaquer. De ce fait, nous n'aurions plus eu besoin de travailler avec l'équipe. Cependant, elle a subi une crevaison, ce qui a tout modifié. Nous nous sommes alors concentrées sur le premier sprint intermédiaire, où nous nous sommes retrouvées avec quelques coureuses. Il a fallu du temps avant d'avoir une belle avance. Cela a duré jusqu'à ce que Ellen van Dijk nous rejoigne et que Pfeiffer Georgi imprime un rythme beaucoup plus soutenu. Le deuxième sprint intermédiaire était aussi pour moi." Un autre sprint massif est attendu sur l'étape de samedi, à laquelle succèdera une étape contre-la-montre. "Je vais tout faire pour conserver ma tunique bleue jusqu'à la fin", assure Wiebes. "Mais, que fera Ellen van Dijk dans le chrono? La question est de savoir combien de temps elle va me reprendre. Je vais tout donner, car je veux la victoire sur ce Baloise Ladies Tour." (Belga)