Mondiaux d'athlétisme - Testé négatif au Covid-19, Thomas De Bock va rejoindre Eugene vendredi soir

(Belga) Thomas De Bock, coincé en Californie depuis un test positif au Covid-19 lundi, va finalement pouvoir rejoindre Eugene vendredi soir, a annoncé la fédération belge d'athlétisme. Il doit disputer, dimanche sur le coup de 6h15 du matin, le marathon des Mondiaux d'athlétisme.

Désormais négatif au Covid-19, le Belge de 30 ans sera au départ de la course, à l'instar des autres Belges Bashir Abdi et Lahsene Bouchikhi. Arrivant seulement vendredi soir au sein du campus de l'Université de l'Oregon, il ne disposera toutefois que très peu de temps d'acclimatation. Outre De Bock, Paulien Couckuyt a également dû retarder son vol entre Irvine et Eugene en raison d'un test positif. La spécialiste du 400 mètres haies et membre du relais 4x400 mètres féminin a quitté la Californie jeudi. Elle pourra donc être au départ des séries, prévues le mardi 19 juillet. (Belga)