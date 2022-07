LPGA Tour - Les Américaines Kupcho et Salas prennent la tête au Dow Great Lakes Bay Invitational

(Belga) Avec un troisième tour en 64 coups, les Américaines Jennifer Kupcho et Lizette Salas ont pris la tête du Dow Great Lakes Bay Invitational de golf, épreuve du LPGA Tour dotée de 2,5 millions, vendredi à Midland, aux États-Unis.

Kupcho, 25 ans, qui a remporté cette année le Chevron Championship, le premier majeur de la saison de golf féminin, et le Meijer LPGA Classic, a réalisé un tour de huit sous le par avec Salas. Avec un score total de 193 coups, soit dix-sept sous le par, le duo a quatre coups d'avance sur la Finlandaise Matilda Castren et la Malaisienne Kelly Tan. Le Dow Great Lakes Invitational est un tournoi en double où, les 1er et 3e jours se jouent en foursome. Les deux golfeuses jouent à tour de rôle avec la même balle. Les 2e et 4e jours, le format est le four-ball. Les deux golfeuses jouent avec une balle chacune et le meilleur score est pris en compte. - le classement après le 3e tour: 1. J. Kupcho/L. Salas (USA) 193=68-61-64 -17 2. M. Castren (Fin)/K. Tan (Mal) 197=69-61-67 3. P. Roussin (Fra)/D. Weber (P-B) 199=65-61-73, . T. Chan (HKo/K. Hae-ji (CdS) 199=68-62-69 5. C. Knight/E. Szokol (USA) 200=72-62-66, Kim A-lim (CdS)/Y. Noh (USA) 200=69-62-69, M. Alex (USA)/K. Webb (Aus) 200=69-62-69; 8. D. Darquea (Equ)/K. Davidson (Aus) 201=71-63-67, A. Na-rim/Choi Hye-jin (CdS) 201=69-65-67, M. Fassi (Mex/S. Lewis (USA) 201=69-65-67, J. Hollis/L. Stephenson (USA) 201=66-66-69, S. Popov (All)/A. van Deam (P-B) 201=70-61-70, P. Phatlum/P. Yoktuan (Tai) 201=66-64-71. (Belga)