Mondiaux d'athlétisme - Kerley et Bromell impressionnent déjà en séries sur 100 mètres

(Belga) Les Américains Fred Kerley et Trayvon Bromell ont déjà fait vibrer les gradins du Hayward Field d'Eugene vendredi soir lors des séries du 100 mètres des Mondiaux d'athlétisme. Chacun victorieux de leur série, ils ont respectivement signé les temps de 9.79 et 9.89.

Vice-champion olympique à Tokyo en 2021, Kerley a assumé son statut de favori en signant le 2e meilleur chrono de la saison, lui qui avait été flashé en 9.76 aux sélections américaines, déjà sur le tartan du stade de l'Université de l'Oregon. Bromell a lui aussi survolé sa course grâce à un chrono de 9.89, lui qui a couru en 9.81 aux 'trials' fin juin. Outre Kerley et Bromell, cinq autres athlètes sont passés sous les 10 secondes : le Jamaïcain Oblique Seville (9.93), le Botswanais Letsile Tebogo, auteur d'un nouveau record du monde des moins de 20 ans en 9.94, le Britannique Zharnel Hughes (9.97), le Japonais Abdul Sani Brown (9.98) et le Libérien Emmanuel Matadi (9.99). À noter que le champion olympique italien Marcell Jacobs, qui arrive dans l'Oregon sans repère, s'est qualifié en terminant 2e de sa série en 10.04. Le Jamaïcain Yohan Blake, champion du monde sur la ligne droite en 2011, et le Kényan Ferdinand Omanyala, finalement arrivé aux États-Unis après un imbroglio autour de son visa, ont aussi passé le cap du premier tour. (Belga)