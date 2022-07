Papy Kevin : De Bruyne est désormais le joueur le plus ancien de Manchester City... et ça le fait bien rire (photo)

Les années passent et l'équipe ne cesse de changer à Manchester City. Kevin De Bruyne en sait quelque chose, il est désormais le plus joueur avec le plus d'ancienneté de son équipe.

Arrivé en 2015 en provenance de Wolfsburg, Kevin De Bruyne est le maître à jouer de l'équipe de Pep Guardiola. En sept saisons, le Belge s'est hissé au sommet du football mondial et a illuminé la Premier League de son talent en étant élu deux fois 'meilleur joueur de l'année'.

Mais sept ans après son transfert, le Skyblues a vu l'équipe changer radicalement.

Le Diable Rouge a publié une photo de l'équipe lors de sa première année avec la légende pleine d'humour : "Le dernier homme debout ou juste vieillissant. Je fais partie des meubles".

Effectivement, avec les départs de Raheem Sterling (pour Chelsea) et Fernandinho (reparti vers le Brésil), De Bruyne est le dernier joueur de la saison 2015-16. Dans l'équipe de l'époque, on retrouvait encore Vincent Kompany, Sergio Aguero, Samir Nasri ou Joe Hart. Définitivement un autre temps.