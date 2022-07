Cristiano Ronaldo refusé partout: le Portugais va-t-il réussir à quitter Manchester United?

Cristiano Ronaldo va-t-il pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine ? C'est l'objectif totalement assumé du quintuple Ballon d'Or qui, à 37 ans, n'a plus de temps à perdre.

Le natif de Madère veut continuer de disputer "sa" compétition : la Ligue des Champions où il détient les records du nombre de buts, d'assists et d'apparitions, entre autres.

Seulement, Manchester United évoluera en Ligue Europa après sa 6e place lors de la dernière saison de Premier League. En ce sens, CR7 a demandé à pouvoir quitter son club si une offre le concernant arrivait sur le bureau de ses employeurs.

Encore la cote ?

Mais c'est là que la situation coince. Jorge Mendes, l'agent historique du Portugais, s'efforce d'entamer des négociations avec des clubs afin de trouver une porte de sortie à son client.

Le nom de Chelsea a été évoqué pendant un temps, mais l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a affirmé qu'il ne comptait pas recruter la superstar malgré les négociations menées par son nouveau patron et Jorge Mendes.

Ce samedi, c'est au tour du Bayern Munich de se positionner contre une potentielle arrivée du Portugais. "J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière. Mais encore une fois : c'était et ce n'est pas un sujet pour nous", a déclaré ce samedi Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois.

Quel club pour l'accueillir ?

Avec les portes fermées à Chelsea et au Bayern, les options se réduisent comme peau de chagrin pour le Portugais. Il faut ajouter qu'il est totalement exclu que l'ancien joueur du Real Madrid retourne à la Juventus, qu'il a quittée il y a un an. Et tant qu'à évoquer le Real Madrid, on imagine mal Florentino Perez faire revenir le meilleur buteur de l'histoire de son club alors que l'équipe semble enfin avoir trouvé un équilibre après quelques années de perturbations causées par... le départ de Ronaldo.

Alors où ira Cristiano Ronaldo ? Réussira-t-il à trouver une porte de sortie ou va-t-il devoir se résoudre à jouer l'Europa League avec Manchester United ? Le mercato est encore long, mais ManU commence sa saison le 7 août contre Brighton & Hove Albion. Avec ou sans Ronaldo ? Le suspens reste entier.