L'ancienne n°1 mondiale Maria Sharapova annonce avec émotion la naissance de son premier enfant: "Le cadeau le plus beau" (photo)

L'ex-N.1 du tennis mondial Maria Sharapova a annoncé la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Theodore né le 1er juillet, précise l'ancienne championne russe vendredi sur son compte Instagram.

"Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus enrichissant que notre petite famille pouvait demander", écrit-elle en légende d'une photographie où elle pose avec son compagnon, leur regard plongé sur le nouveau-né qui apparaît de profil dans le bas du cadre.

Sharapova, qui a pris sa retraite sportive en février 2020, fait précéder son message de la simple mention "Theodore" suivie de la date du 1er juillet 2022 en chiffres romains et d'une émoticône représentant un poussin sortant de son oeuf.

Aujourd'hui âgée de 35 ans, Maria Sharapova, N.1 mondiale en 2005, a remporté 36 tournois au cours de sa prolifique carrière, dont cinq levées du Grand Chelem (Wimbledon en 2004, l'US Open en 2006, l'Open d'Australie en 2008 et Roland-Garros en 2012 et 2014).

Elle avait annoncé sa grossesse en avril dernier.

Sharapova est fiancée depuis décembre 2020 avec l'homme d'affaires britannique Alexander Gilkes.