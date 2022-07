Rugby: l'Afrique du Sud remet les pendules à l'heure face aux Gallois

L'Afrique du Sud, surprise par le pays de Galles lors du deuxième test-match (12-13) la semaine passée, a retrouvé samedi au Cap sa puissance, dominant avec autorité (30-14) des Gallois trop indisciplinés, pour remporter la série entre les deux nations.

Les coéquipiers de Siya Kolisi, qui avaient gagné le premier test-match de peu (32-29), sauvent l'honneur des nations du Sud après les victoires de l'Irlande et de l'Angleterre en Nouvelle-Zélande et en Australie, et avant la rencontre en soirée entre l'Argentine et l'Ecosse.

Le score aurait pu être bien plus large pour les Springboks, l'arbitre Matthew Carley refusant trois essais aux champions du monde en titre.

Vexés d'avoir été battus sur le fil (12-13) par les Gallois le week-end dernier à Bloemfontein, les Springboks, qui avaient aligné une équipe remaniée, composée presque intégralement de jeunes joueurs, novices au niveau international, ont au Cap joué la carte "champions du monde".

Le sélectionneur Jacques Nienaber a ainsi procédé à dix changements dans son XV de départ, conservant seuls cinq titulaires indiscutables: l'ouvreur Handre Pollard, champion de France avec Montpellier, le demi de mêlée Jaden Hendrikse, le pilier Trevor Nyakane, le deuxième ligne Eben Etzebeth, qui a fêté samedi sa 100e sélection sous le maillot vert et or, et le troisième ligne Pieter-Steph du Toit, élu meilleur joueur du monde en 2019.

Les cadres ont donc fait leur retour, tels les ailiers Cheslin Kolbe et Makazole Mapimpi, les centres Lukhanyo Am et Damian de Allende, ainsi que le troisième ligne et capitaine Siya Kolisi.

Avec leur équipe type, les Sud-Africains ont déroulé leur rugby sans jamais vraiment être inquiétés par le pays de Galles, retrouvant surtout ce qui avait fait leur force lors du Mondial-2019.

- Autoritaires -

Les champions du monde springboks ont démarré en trombe leur rencontre.

Après deux essais refusés par l'arbitre anglais Matthew Carley, le premier par Mapimpi (pied en touche), le deuxième par De Allende (ballon non aplati), le troisième a fini par être validé.

Au bout d'une succession de "pick and go" dans le camp gallois, Pollard a terminé le travail de sape de ses avants, avant de transformer lui-même son essai (10-0, 14e).

La réaction galloise ne s'est pas fait attendre, les Diables rouges réussissant, à force de renverser le sens du jeu, à trouver la faille dans la défense sud-africaine par le jeune troisième ligne Tommy Reffell, 23 ans (10-5, 19e), bien servi par Josh Adams, le héros du deuxième test-match.

Le capitaine Dan Biggar, dont les coéquipiers étaient souvent pénalisés en début de rencontre, a réduit le score (10-8) peu après la demi-heure de jeu.

C'est justement sur une énième pénalité concédée par le XV au Poireau que les Sud-Africains, choisissant d'aller en touche, ont marqué leur deuxième essai sur ballon porté, signé du puissant talonneur Bongi Mbonambi et transformé par Pollard (17-8, 38e).

De retour sur la pelouse après la mi-temps, Biggar a de nouveau fait parler son pied (17-11, 42e), une pénalité à laquelle a répondu immédiatement un essai de Am, une nouvelle fois refusé par l'arbitre pour une passe en avant de Hendrikse.

De son côté, Biggar n'a pas lésiné pour recoller au score (17-14, 48e) afin de garder ses coéquipiers dans la course.

Mais les Boks, pas blasés pour deux sous, ont persisté et c'est symboliquement par leur capitaine Siya Kolisi que le troisième essai sud-africain a finalement été marqué, à nouveau en puissance (24-14, 53e).

Les Sud-Africains n'ont eu ensuite qu'à gérer la fin de rencontre, avec toute l'autorité due à leur statut.