Matchs amicaux - Victoire pour Anderlecht face à Lyon, Charleroi s'incline contre Strasbourg

(Belga) Samedi soir, Charleroi et Anderlecht terminaient leur préparation en affrontant respectivement Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, deux équipes de Ligue 1. Les Carolos se sont inclinés, 1-2, tandis qu'Anderlecht a remporté une victoire notable face à Lyon, 3-0.

Le Sporting de Charleroi n'a su défendre son avantage au Stade du Pays Noir et il s'est finalement incliné face à Strasbourg, 1-2. Les Zèbres avaient en effet ouvert la marque par l'intermédiaire de leur capitaine Ilaimaharitra juste après le retour des vestiaires (1-0, 47e), mais le club strasbourgeois a immédiatement répondu avec un but de Diarra (1-1, 49e). Dans la foulée, Prcic a marqué le but de la victoire pour les Alsaciens (1-2, 52e), le score n'évoluant plus jusqu'au coup de sifflet final. Pour lancer sa saison en D1A, Charleroi accueillera Eupen dans ses installations le 23 juillet prochain. Après s'être incliné, 2-3, au cours d'une première opposition au début de l'après-midi, le Sporting d'Anderlecht a quant à lui pris sa revanche face à Lyon en remportant le match de gala organisé au Lotto Park sur le score de 3-0. Les Mauves ont réussi à contrôler la rencontre de bout en bout, prenant l'avantage via Refaelov dès l'entame (1-0, 2e). Le néo-anderlechtois Esposito, fraîchement arrivé en prêt de l'Inter Milan, a doublé la marque peu après l'heure de jeu (2-0, 61e), avant qu'Amuzu ne pose la cerise sur le gâteau en fin de rencontre (3-0, 81e). Quelques joueurs anderlechtois qui avaient disputé la rencontre de début d'après-midi ont également bénéficié de temps de jeu dans le match du soir, tandis que Lyon a fait tourner en fin de rencontre. Anderlecht termine sa présaison sur une note positive avant d'aborder le championnat avec la réception d'Ostende, le 24 juillet. (Belga)