Mondiaux d'athlétisme - Seville le plus rapide en demi-finale du 100 m, de Grasse éliminé

(Belga) Le Jamaïcain Oblique Seville (21 ans) s'est montré le plus rapide en demi-finales du 100 m des Mondiaux d'athlétisme de Eugene (Oregon) en 9.90, sans que personne n'affole le chrono samedi avant la finale de la ligne droite.

Seville a devancé l'Américain Marvin Bracy (9.93). Avec Trayvon Bromell, Fred Kerley, le plus rapide cette saison, et Christian Coleman, les quatre Américains sont qualifiés pour la finale de leurs Mondiaux à domicile. Ils seront accompagnés du Sud-Africain Akani Simbine, du Japonais Abdul Hakim Sani Brown et du Canadien Aaron Brown. Médaillé de bronze olympique l'été dernier à Tokyo, le Canadien Andre de Grasse a été éliminé, comme le champion du monde 2011 jamaïcain Yohan Blake et le Kényan Ferdinand Omanyala, arrivé en dernière minute dans l'Oregon à cause d'un problème de visa. L'Italien Marcell Jacobs, sacré champion olympique l'an dernier, a renoncé avant les demi-finales en raison d'une blessure à la cuisse. La finale est programmée à 19h50 locales (04h50 heure française). (Belga)