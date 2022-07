Rugby: la Fédération néo-zélandaise annonce une reprise en main "immédiate" des All Blacks

La Fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé dimanche une reprise en main "immédiate" des All Blacks après leur nouvelle défaite contre l'Irlande, jugée "pas acceptable", et qui complique l'avenir du sélectionneur Ian Foster.

"Félicitations à l'équipe d'Irlande pour leur victoire bien méritée hier soir, mais clairement les performances des All Blacks dans cette série n'étaient pas acceptables, et nous savons qu'ils ont réfléchi à ce sujet. Nous savons tous qu'il y a une énorme quantité de travail à faire", a déclaré dans un communiqué le patron de New Zealand Rugby, Mark Robinson.

"Notre but est de travailler avec Ian et son équipe pour bien comprendre, avant le Rugby Championship, ce dont nous avons besoin pour améliorer les performances et ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Nous allons commencer ce travail immédiatement", a-t-il ajouté.

Les All Blacks ont subi samedi soir un deuxième revers consécutif à domicile contre l'Irlande (32-22). C'était la première fois que les Néo-Zélandais perdaient deux matches d'affilée à domicile contre une équipe européenne depuis la tournée victorieuse de la France en 1994.

C'est aussi la première fois qu'ils perdent une série de tests à domicile contre l'Irlande, qui ne s'était jamais imposée en Nouvelle-Zélande avant son succès le samedi précédent à Dunedin (23-12).

Cette première défaite avait déjà un peu plus affaibli Ian Foster, en place depuis 2020, mais qui a accumulé les mauvais résultats depuis l'année dernière, avec sept défaites en 24 rencontres, dont deux contre l'Irlande (29-20) et la France (40-25) en novembre 2021 qui avaient déjà semé le doute.

La Nouvelle-Zélande est désormais tombée à la quatrième place du classement mondial, une humiliation inacceptable dans un pays aux attentes élevées.

Les All Blacks avaient toutefois remporté (42-19) le premier match-test contre l'Irlande à Auckland, sous l'intérim de l'ancien sélectionneur de l'Irlande Joe Schmidt, en qui certains commentateurs voient un successeur idéal à Foster.

Foster devra probablement s'expliquer dans les prochains jours devant le conseil d'administration de la Fédération qui, l'année dernière, avait prolongé son contrat jusqu'à la Coupe du monde de l'année prochaine, une décision qui avait suscité de nombreuses critiques.

Plus tôt dimanche, une conférence de presse de Ian Foster a été annulée sans explication. Juste après le match samedi soir, le sélectionneur de 57 ans avait refusé de s'exprimer sur son avenir.

Les Néo-Zélandais disputeront en août et septembre le Rugby Championship, qui met aux prises chaque année les grandes équipes nationales de l'hémisphère sud (Australie, Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande). Ils débuteront par deux tests chez les champions du monde sud-africains les 6 et 13 août.

L'équipe était jusqu'à présent censée bénéficier d'une semaine de repos avant son départ pour l'Afrique du Sud.