WNBA - Emma Meesseman et Julie Allemand s'imposent avec Chicago

(Belga) Le Chicago Sky, avec Emma Meesseman et Julie Allemand, s'est imposé 89-81 contre Dallas samedi en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball.

En 31 minutes sur le parquet, Emma Meesseman a planté 23 points tout en ajoutant 8 rebonds et 7 assists. La Belgian Cat termine meilleure marqueuse de son équipe avec Kahleah Copper, passée par Castors Braine en 2016-2017, qui a également inscrit 23 points. Julie Allemand a elle profité de l'absence de Courtney Vandersloot pour fêter sa première titularisation de la saison. En 28 minutes, elle a inscrit 2 points et délivré huit assists. Chicago, qui compte aussi Ann Wauters dans son staff comme assistante, occupe toujours la première place de la WNBA avec un bilan de 19 victoires et 6 défaites. Le Sky est champion en titre. (Belga)