Olivier Giroud inscrit deux buts somptueux et envoie un message fort à Didier Deschamps (vidéo)

L'AC Milan est, comme tous les clubs européens, en pleine période de préparation pour la saison à venir. Les champions d'Italie affrontaient Cologne hier (samedi) en match amical. Un match que les Rossoneri ont remporté 1-2 grâce à deux buts somptueux d'Olivier Giroud.

Plus rappelé en équipe de France, Giroud fait les beaux jours de l'attaque milanaise. Pour son premier but, le natif de Chambéry a subtilement lobé le gardien d'une petite pichenette avant de pousser le ballon dans le but laissé vide. À souligner l'assist d'Ante Rebic tout en finesse.

Le deuxième goal est tout aussi joli, si ce n'est plus. Le Français récupère le ballon à l'extérieur de la surface adverse, feinte son défenseur et envoie une merveille de frappe sans élan dans le petit filet. Du grand art.

L'AC Milan commencera sa saison en championnat le 13 août contre Udinese dans le but de défendre son titre.

Mis de côté en sélection par Didier Deschamps, Olivier Giroud (le 2e meilleur buteur de l'équipe de France, trois buts derrière Thierry Henry) envoie là un message fort à son sélectionneur qui l'a remplacé par Karim Benzema.