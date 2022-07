Gervinho quitte la Turquie et poursuit sa carrière à l'Aris Salonique en Grèce

(Belga) Gervinho, l'ancien attaquant de Beveren, a signé un contrat de deux saisons à l'Aris Salonique, a annoncé dimanche le club de première division grecque. L'Ivoirien de 35 ans arrive gratuitement du club turc de Trabzonspor.

Gervinho a débuté sa carrière en Europe entre 2005 et 2007 dans le club de Beveren, qui entretenait alors une étroite collaboration avec l'académie Jean-Marc Guillou et son vivier de joueurs ivoiriens. Plus tard, il a porté les maillots du Mans et de Lille en France, avant de rejoindre les Gunners d'Arsenal. Il a ensuite vécu une expérience en Italie, à l'AS Rome puis à Parme, avec un passage en Chine sous les couleurs du Hebei Fortune entretemps. À l'Aris Salonique, Gervinho rejoint le Belge Marvin Peersman, qui a quitté le club concurrent du PAS Giannina à l'intersaison. L'Aris Salonique a terminé à la 3e place de la Super League grecque la saison dernière. Cet été, il jouera les qualifications de la Conference League. (Belga)