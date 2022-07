WTA Budapest - Bernarda Pera s'offre un premier titre WTA après sa victoire sur Aleksandra Krunic

(Belga) Bernarda Pera a remporté dimanche à Budapest le premier tournoi WTA de sa carrière. L'Américaine de 27 ans, 130e joueuse mondiale, a battu 6-3, 6-3 la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 105) en finale de l'Hungarian Grand Prix, épreuve sur terre battue dotée de 251.750 dollars. La rencontre a duré 1 heure.

Pour sa première finale sur le circuit principal, Pera n'a pas tremblé, prenant d'emblée le service de son adversaire et s'envolant à 3-0. Après avoir dû sauver quatre balles de débreak à 3-1, elle a dû batailler à 5-3, lorsqu'elle a sauvé une nouvelle balle de débreak puis eu besoin de cinq balles de sets pour s'adjuger la première manche. Dans le deuxième set, un break de Pera a été suivi par un débreak de Krunic (3-3). Mais l'Américaine prenait encore deux fois le service de son adversaire et s'imposait. Elle succède à la Kazakhe Yulia Putintseva au palmarès. Krunic, 29 ans, compte un titre WTA à son palmarès, conquis à Rosmalen en 2018. Elle avait été battue un an plus tôt en finale à Guangzhou. (Belga)