Le Belge Philipsen s'impose d'un cheveu devant Wout Van Aert, nouveau doublé belge sur le Tour de France

La 15e étape du Tour de France a vu la victoire, dans le sprint annoncé à Carcassonne, du Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) devant un autre Belge, le maillot vert Wout van Aert (Jumbo Visma) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Le Danois Jonas Vinvegaard (Jumbo-Visma) a conservé son maillot jaune au terme d'une étape mouvementée et perturbée par des chutes qui ont concerné le leader du Tour de France.

Le premier mouvement de la 15e étape, disputée dimanche entre Rodez et à Carcassonne sur la distance de 202,5 kilomètres, a été créé par trois coureurs: le maillot vert belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Danois Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) et l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe). Van Aert s'est laissé décrocher après 40 kilomètres.

Les deux échappés du jour, Honoré et Politt, ont été repris dans la côte des Cammazes (cat. 3, 5,1 km à 4,1 %), à 53 kilomètres de l'arrivée, alors qu'une chute avait écarté de la course le Néerlandais Steven Kruijswijk, équipier de Vingegaard.

La finale a été animée par les Français Benjamin Thomas (Cofidis) et Alexis Gougeard (B&B Hotels) qui ont accéléré au sommet de côte des Cammazes pour prendre une vingtaine de secondes sur le peloton. Benjamin Thomas a été le dernier à résister au retour du peloton, en poursuiteur, à 4 kilomètres du but. Le Français a été repris à 400 mètres de la ligne, au lancement du sprint qui a souri au Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a remporté sa première victoire sur les routes du Tour de France.

Philipsen a devancé Wout van Aert et Mads Pedersen. Le Danois Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune.

La 15e étape a été marqué par l'abandon avant le départ de trois coureurs: le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) souffrant toujours des conséquences de sa chute dans l'étape d'Arenberg, le Danois Magnus Cort Nielsen (EF) et l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech) tous deux positifs au covid-19.

Le Néerlandais Steven Kruijswijk, équipier de Vingegaard, a quant à lui abandonné sur chute (épaule).

Les coureurs bénéficieront lundi d'une journée de repos à Carcassonne avant la 16e étape accidentée de mardi entre Carcassonne et Foix et les deux étapes pyrénéennes avec arrivées au sommet, mercredi entre Saint-Gaudens et Peyragudes et jeudi entre Lourdes et Hautacam.