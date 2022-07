WTA Budapest - Kimberley Zimmermann battue en finale du double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 52 en double) et sa partenaire polonaise Polonaise Katarzyna Piter (WTA 74 en double) se sont inclinées en finale du double du tournoi WTA 250 de Budapest, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, dimanche en Hongrie. Le duo belgo-polonais a été battu par la paire géorgienne, tête de série N.4, composée d'Ekaterine Gorgodze (WTA 50 en double) et Oksana Kalashnikova (WTA 84 en double), 1-6, 6-4, 10/6. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes.

C'est le deuxième titre WTA de Gorgodze et le cinquième de Kalashnikova, mais le premier qu'elles remportent ensemble. Zimmermann disputait, à 26 ans, la troisième finale de sa carrière sur le circuit principal. L'an passé, aux côtés de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, elle avait remporté le tournoi WTA 250 de Palerme puis avait été battue à Luxembourg (WTA 250). Tous circuits confondus, il s'agissait de la 2e finale de la saison de Zimmermann, après celle du tournoi ITF d'Oeiras en avril. Déjà associée à Piter, elle s'était imposée contre l'Allemande Katharina Gerlach et la Serbe Natalija Stevanovic. Elle compte 18 succès sur le circuit ITF.