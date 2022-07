Euro féminin 2022 - Serneels veut écrire l'histoire contre l'Italie en "s'appuyant sur les matches précédents"

(Belga) Lundi soir, les Red Flames joueront leur place pour les quarts de finale de l'Euro contre l'Italie. "Nous pouvons réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait dans le football féminin belge", a déclaré l'entraîneur national Ives Serneels la veille du match à Manchester. "Je vais être très honnête: si ça ne marche pas, je serai très déçu."

Les Flames devront "rester fidèles à elles-mêmes et s'appuyer sur les matches précédents", d'après leur entraîneur. Malgré un bilan numérique de 1 point sur 6, Serneels est positif. "Contre une Islande très forte, nous n'avons pas eu la tâche facile à certains moments, mais nous avons quand même réussi à prendre un point. Contre les Françaises, nous avons été présents dans les moments difficiles lorsque les buts ont été marqués et, en deuxième mi-temps, nous avons très bien joué jusqu'à leurs seize mètres par moments. Ce sont des choses qui donnent confiance." Ives Serneels a déjà élaboré son plan pour l'Italie. "Nous savons qu'elles vont jouer de manière bien organisée. Mais nous sommes confiants." Il faudra gagner des points pour remplir l'objectif fixé par l'équipe avant le tournoi. "Nous avons exprimé l'ambition d'atteindre les quarts de finale. L'ardeur du groupe est là, elles l'ont prouvé lors des matchs précédents, même lorsque le football était moins bon. Nous devons absolument apporter cela demain, car la volonté de gagner peut faire la différence." Pour se qualifier, il faudra néanmoins un résultat favorable dans la confrontation entre la France et l'Islande. Une victoire islandaise anéantirait en effet tout espoir pour les Belges. (Belga)