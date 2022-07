Carton plein: Alexander Doom, Dylan et Kevin Borlée se qualifient pour les demi-finales du 400 m

Kevin Borlée, Dylan Borlée, Alexander Doom ont tous trois passé avec succès le cap des séries du 400 m des championnats du monde d'athlétisme d'Eugene aux États-Unis. Il leur fallait, dimanche matin, finir dans le top 3 de leur course (6 séries) ou figurer parmi les six autres meilleurs chronos pour se retrouver en demi-finales mercredi soir. Dylan Borlée et Alexander Doom, grâce à leurs places (2e et 3e), et Kevin Borlée, grâce à son chrono (1er des repêchés), ont réussi leur objectif.

Kevin Borlée

Placé au couloir 8 de la 2e série, Kevin Borlée a fini 4e de sa course en 45.72 secondes; à 3/100e de la qualification directe. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2011, qui s'alignait dans ses 6e Mondiaux dans l'épreuve individuelle, disposait d'une meilleure performance de la saison en 45.12. Avec le 13e chrono des 41 concurrents, il disputera à 34 ans sa 6e demi-finale mondiale après 2009, 2011, 2013, 2015 et 2017. Il n'était pas qualifié pour le 400 m individuel en 2019.

Alexander Doom

Alexander Doom, placé lui aussi sur la ligne extérieure, s'est classé 3e en 46.18 secondes de la 3e série, loin de ses chronos de référence (45.34 ) et de l'année (45.36). Sa place qualifiait directement le champion de Belgique pour les demies. Il a signé le 25e temps des concurrents.

Dylan Borlée

Troisième et dernier Belge présent sur le tour de piste, Dylan Borlée, qui dispute ses premiers championnats du monde à titre individuel, s'est élancé du couloir 7. Il a décroché une très belle 2e place en 45.70, 3e meilleur temps de l'année, derrière l'Américain Champion Allison (45.56). Il a aussi réalisé le 12e temps de la matinée.

Le Botswanais Bayapo Ndori s'est montré le plus rapide en 44.87, seul chrono du jour sous les 45 secondes.

Il y a cinq ans aux Mondiaux de Doha, le seul Belge présent dans le 400 m individuel, Jonathan Sacoor s'était aussi hissé en demi-finales. Il avait signé le 12e chrono de celles-ci en 45.03.