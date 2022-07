Euro féminin 2022 - Les Pays-Bas se qualifient avec la Suède, potentielle adversaire des Red Flames en quarts

(Belga) Dimanche soir, dans le groupe C de l'Euro féminin 2022 de football, les deux dernières rencontres de la phase de poule avaient lieu. Les Pays-Bas se sont qualifiés ainsi que la Suède, qu'affronteront les Flames en cas de qualification lundi.

La Suède n'a fait qu'une bouchée du Portugal, 5-0, dans le match décisif de la phase de poules. Angeldal a inscrit un doublé en première mi-temps (21e et 45e) auquel s'est ajouté un but contre son camp de Costa (45e+7). Après le repos, Asllani a alourdi la marque sur pénalty (54e) et Blackstenius a infligé un dernier but aux Portugaises dans les arrêts de jeu (90e+1). Les Pays-Bas ont également assuré face à la Suisse en s'imposant 1-4. Il a néanmoins fallu attendre la deuxième mi-temps pour que le marquoir se débloque, avec un but de Crnogorcevic contre son camp (0-1, 49e) avant l'égalisation de Reuteler (1-1, 53e). Les Oranje ont fait sauter le verrou helvète en fin de rencontre à trois reprises, via Leuchter (84 et 90e+4) puis Pelova (90e+5). La Suède remporte le groupe C avec 7 points mais une meilleure différence de but que les Pays-Bas, qui comptent autant de points mais terminent ainsi à la 2e place. La Suisse et le Portugal, avec 1 point chacun, sont respectivement 3e et 4e du groupe. La Suède sera opposée au 2e du groupe D en quarts de finale, potentiellement la Belgique si les résultats tournent en sa faveur lundi soir. Les Pays-Bas affronteront quant à eux la France pour une affiche de gala au prochain tour. (Belga)