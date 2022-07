Mondiaux d'athlétisme - Isaac Kimeli 10e du 10.000 m, l'or pour Ougandais Joshua Cheptegei

(Belga) Isaac Kimeli a pris la 10e place du 10.000 m du 10.000 des championnats du monde d'athlétisme, dimanche à Eugene, aux Etats-Unis. L'athlète belge de 28 ans a couru en 27:43.50, son meilleur chrono cette saison.

L'Ougandais Joshua Cheptegei s'est offert un second titre mondial d'affilée en s'imposant en 27:27.43 devant le Kényan Stanley Mburu et son compatriote Jacob Kiplimo. Sacré champion olympique devant Joshua Cheptegei l'année passée à Tokyo, l'Éthiopien Selemon Barega a pris la 5e place dimanche. Kimeli a pris part dimanche à son premier 10.000 m depuis sa sa 18e aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année passée. Isaac Kimeli, vice-champion d'Europe en salle du 3.000 mètres en 2021, a décidé de ne disputer que le 10 km dans l'Oregon, lui qui avait doublé 5 et 10 km aux Jeux de Tokyo. Il sera par contre au départ du 5000 m et du 10.000 m le mois prochain à l'Euro de Munich, son principal objectif cette saison.