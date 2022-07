Coupe du monde dames de hockey - Charlotte Englebert élue meilleure joueuse espoirs des Mondiaux 2022

(Belga) La Red Panthers Charlotte Englebert a été élue meilleure joueuse espoirs de la Coupe du monde 2022 de hockey féminin, dimanche, à l'issue de la finale remportée 3-1 par les Pays-Bas sur l'Argentine, à Terrassa, en Espagne.

Les Néerlandaises, victorieuses de la Belgique 2-1 en quarts de finale, sont devenues championnes du monde pour la 3e édition consécutive, leur 9e sacre depuis le début de la compétition. A titre individuel, les récompenses sont toutes revenues à l'Argentine, à l'exception du trophée de la meilleure espoirs, obtenu par la Red Panthers Charlotte Englebert. Auteure de 4 buts, dont un très spectaculaire en barrages contre le Chili (gagné 5-0), la joueuse du Racing a recueilli l'unanimité des suffrages. L'Argentine Maria Granatto a été élue meilleure joueuse du tournoi. Ses compatriotes Belen Succi et Agustina Gorzelany ont été respectivement désignées comme meilleures gardienne et buteuse. Juste derrière Gorzelany, avec 8 buts, figurent Stephanie Vanden Borre, avec 6 réalisations, et Englebert (4). (Belga)