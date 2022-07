Mondiaux d'athlétisme - Gary Lough espérait mieux pour son poulain Bashir Abdi

(Belga) Ancien coureur de demi-fond, Gary Lough est désormais l'entraîneur de Bashir Abdi. Le Britannique, présent à Eugene pour encadrer le Gantois lors du marathon des Mondiaux d'athlétisme, a fait preuve d'un mélange de sentiments malgré la deuxième médaille de bronze acquise par Abdi en moins d'un an, après celle décrochée aux JO de Tokyo l'été dernier.

"Si je suis honnête, je dois avouer que je m'attendais à mieux", a lancé tout de go Gary Lough avant de nuancer ses propos. "Mais je pense qu'il faut malgré tout se montrer satisfait car nombreux étaient les athlètes capables d'accrocher une médaille et beaucoup n'y sont pas parvenus. Bashir décroche une médaille de bronze mondiale après celle des Jeux, mais je pense qu'il était potentiellement capable de mieux." Lough a notamment déploré les problèmes de ravitaillement, Bashir Abdi ayant raté six des huit boissons proposées. "On a souffert de problèmes de communication et il ne s'est peut-être pas mis dans la bonne position pour avoir accès à ses bidons. Il y avait beaucoup de gens, peut-être plus qu'anticipé. Cela a provoqué de la frustration et ce n'est pas la meilleure posture mentale quand vous courrez un marathon contre les meilleurs du monde. Peut-être que s'il avait été plus calme et bénéficié de ses boissons, il aurait pu accompagner Tamirat Tola (le vainqueur final, ndlr), mais il s'est montré un peu trop hésitant." (Belga)