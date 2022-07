L'Union, en C1, Anderlecht et l'Antwerp, en C4, fixés sur leur sort en préliminaire lundi

(Belga) L'Union Saint-Gilloise connaîtra lundi son adversaire au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions lors du tirage au sort prévu à 12h00 à Nyon. En Conference League, Anderlecht et l'Antwerp connaîtront aussi leur adversaire lors du tirage au sort à 14h00.

Vice-championne de Belgique, l'Union n'a pas hérité du statut de tête de série et devrait donc hériter d'un gros morceau. Benfica (Portugal), les Rangers (Ecosse), finalistes de la dernière Europa League, le PSV Eindhoven (Pays-Bas) et le vainqueur du duel entre le Dynamo Kiev (Ukraine) et Fenerbahçe (Turquie) sont les possibles adversaires des Saint-Gillois. En cas de qualification, l'Union devra encore jouer un barrage pour espérer atteindre les poules. Si le club bruxellois venait à être éliminé dès ce 3e tour, il sera repêché dans les poules de l'Europa League. Le match aller est prévu le mardi 2 ou le mercredi 3 août et le retour le mardi 9 août. En Conference League, Anderlecht et l'Antwerp seront aussi fixés sur leur sort lundi pour le 3e tour préliminaire. Pour le tirage au sort, Anderlecht, qui fait son entrée dans la compétition, est tête de série dans le groupe 2 avec quatre adversaires possibles: l'Hajduk Split (Croatie), Kuopio (Finlande)/Milsami Orhei (Moldavie), Torshavn (Iles Féroé)/Tre Fiori (Saint-Marin) ou Ararat-Armenia (Arménie)/Paide Linnameeskond (Estonie). L'Antwerp, qui doit affronter les Kosovars de Drita au 2e tour préliminaire, est lui tête de série dans le groupe 3. Dundee (Ecosse), Pogon Szczecin (Pologne)/Brondby (Suède), Saint Patrick's Athletic (Irlande)/Mura (Slovénie) ou Seinajoki (Finlande)/Lillestrom (Norvège) sont les possibles adversaires du 'Great Old' en cas de qualification. En cas de qualification, Anderlecht et l'Antwerp devront encore jouer un barrage avant d'atteindre la phase de poule. Le match aller du troisième tour est prévu le jeudi 4 août et le retour le jeudi 11 août (Belga)