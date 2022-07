Polémique sur le Tour de France, 10.000 litres d'eau pour arroser... les routes: "C'est nécessaire pour la sécurité des coureurs" (vidéo)

Les températures très élevées et la canicule programmée en début de semaine prochaine forcent les organisateurs du Tour de France à trouver des solutions pour la bonne tenue des étapes.

Le principal risque lié à la chaleur, outre les insolations, est les chutes. Avec le soleil qui chauffe la route, le bitume monte à une température si élevée qu'il peut commencer à "transpirer" et donner des plaques noires et collantes sur la chaussée, à l’origine de problèmes d’adhérence et donc dangereuse pour les coureurs.

Pour éviter cela, les organisateurs ont eu l'idée de rafraîchir la route. Idée en théorie simple, mais qui en pratique demande un dispositif particulier.

Un camion arrose la route avant le passage des coureurs afin de refroidir la route et de garantir leur sécurité. Mais la vidéo de ce procédé est vite devenue virale et a été utilisée pour critiquer l'organisation du Tour qui se revendique le plus éco-responsable possible.

"C'est quelque chose qui pour nous est classique", justifie André Balcala, le coordinateur des routes du Tour. "En termes de ressource en eau, on va arroser 200m [de route] sur une journée comme celle-ci qui est la journée la plus chaude du tour. Arroser la route, c'est nécessaire pour la sécurité des coureurs. C'est toujours une histoire de curseur : si on n'arrose pas et que les coureurs vont au tapis, on va demander ce que fait l'organisation. En revanche, je comprends tout à fait que le citoyen, le sportif, qui s'intéresse au Tour, à son mode de vie et à son environnement ne comprenne pas qu'on arrose les routes alors qu'il y a des forêts qui brûlent."

De l'eau pourrait aussi être versée sur les routes lors des étapes pyrénéennes où la chaussée est moins entretenue que dans les Alpes. "On utilise, sur certaines routes de montagne, des enduits. C'est-à-dire une couche de colle avec des graviers par dessus. Sous l'effet de la chaleur, la colle et les graviers se désolidarisent, cela donne ces phénomènes ressuage."

Interrogé par l’AFP, André Bancala précise que le Tour dispose de véhicules transportant 10.000 litres d’eau.