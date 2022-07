Coup dur pour Jakob Fuglsang, qui doit renoncer au Tour de France

Jakob Fuglsang (Israël Premier Tech) ne reprendra pas la route mardi au départ de la 16e étape du Tour de France (WorldTour). Son équipe a confirmé son abandon lundi lors de la journée de repos. Le Danois souffre d'une côte fracturée à droite et de blessures au coude et au genou après sa chute dans la 15e étape menant à Carcassonne dimanche.

Fuglsang est allé passer des radiographies après l'arrivée de l'étape qu'il a terminée à la 141e place, à plus de vingt minutes du premier peloton. Fuglsang, 37 ans, occupait au classement général la 59e place, à plus d'une heure et demie du maillot jaune porté par son compatriote Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Critérium du Dauphiné (2017, 2019) s'est classé troisième du Tour de Suisse le mois dernier.