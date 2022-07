Allez Romelu, chante avec nous: le Diable Rouge s'ambiance comme rarement devant ses coéquipiers (vidéo)

Romelu Lukaku sait comment célébrer son retour à l'Inter Milan. Le Diable Rouge a obtenu gain de cause à Chelsea en quittant le club sous la forme d'un prêt de 1 an à l'Inter Milan, qu'il avait quitté un an plus tôt pour rejoindre le club anglais.

Comme le veut la tradition, le nouveau venu a subi un léger bizutage. Lukaku est ainsi apparu dans un restaurant, en compagnie de ses coéquipiers, en train de chanter une chanson debout sur une chaise, sourire aux lèvres. Pas de danse, reprise en coeur: pas de doute, Lukaku est de retour dans son environnement idéal !