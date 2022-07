Le mercato EN DIRECT: un club américain confirme son intérêt pour Lionel Messi

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

L'AC Milan va envoyer une délégation à Bruges dans le courant de la semaine. Cette dernière doit boucler rapidement le dossier Charles De Ketelaere, avec une offre qui pourrait frôler les 35 millions d'euros, bonus compris.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

C'est l'une des infos de la journée: l'Inter Miami n'a pas caché son intérêt pour un certain Lionel Messi. Le club américain verrait d'un bon oeil l'arrivée de l'Argentin en MLS. "Y a-t-il une chance de le voir à l'Inter Miami ? Cela dépend de lui et de sa volonté. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde et je pense que Messi est le meilleur de l'histoire", a même précisé Xavier Asensi, le Chief Business Officer du club dans le Mundo Deportivo.

Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, a répété que Cristiano Ronaldo n'était pas à vendre. "Je l'ai prévu dans mon programme et j'ai hâte de travailler avec lui", a précisé l'entraîneur des Red Devils lors du stage de pré-saison.

Oleksandr Zinchenko à Arsenal, ça brûle ! L'Ukrainien va passer sa visite médicale dans la semaine et signera jusqu'en 2026 en provenance de Manchester City. Son prix atteindrait les 35 millions d'euros.

Matthijs de Ligt est arrivé à Munich. Le joueur néerlandais va s'engager au Bayern dans les prochaines heures après avoir passé sa visite médicale. Il quittera ainsi la Juventus.

L'attaquant colombien Luis Suarez (Grenade/Espagne) va rejoindre l'Olympique de Marseille, a annoncé lundi soir le club. L'OM et le club espagnol "sont parvenus à un accord pour le transfert" du joueur de 24 ans, qui doit encore "effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures", a expliqué le club phocéen dans un communiqué.

Formé aux Leones d'Itagüi, Luis Suarez a été prêté dans divers clubs espagnols, Valladolid, Tarragone et Saragosse en plus de Grenade, et a appartenu au club anglais de Watford, où il n'a jamais joué.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht va s'offrir Fabio Silva. Le joueur portugais va être prêté au club belge après avoir prolongé d'un an son bail avec les Wolves, en Angleterre. Les Bruxellois ont un nouveau joueur.