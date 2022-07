Gavi, Raphinha, Depay, Fati: Thierry Henry rend visite aux joueurs du Barça et les fait halluciner (vidéo)

Thierry Henry était de passage au stage de pré-saison du Barça hier. Le Français, qui a joué au club entre 2007 et 2010, en a profité pour saluer certains des joueurs présents, qui n'ont visiblement pas pris à la légère la venue de l'ancien international Français.

Sur ces images, on peut voir des joueurs comme Memphis Depay, Gavi, Ansu Fati ou Raphinha presque gênés de saluer le joueur, tous sous le charme et hallucinés de le voir débarquer comme ça à l'entraînement. Avec le sourire, le Français leur a glissé quelques mots et, sans doute, quelques conseils au passage. Il a notamment longuement conversé avec Raphinha, qui vient d'arriver en Catalogne.

Kun Aguero, fraîchement retraité, était aussi de la partie.