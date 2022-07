La légende du patinage artistique Yuzuru Hanyu arrête la compétition

Le Japonais Yuzuru Hanyu, double médaillé d'or olympique en patinage artistique, a annoncé mardi la fin de sa carrière sportive à 27 ans, après s'être longtemps débattu contre des blessures et avoir été détrôné aux JO de Pékin cette année.

"Je ne vais plus me mesurer à d'autres patineurs dans des compétitions", a déclaré le "Prince de la glace" lors d'une conférence de presse à Tokyo, ajoutant vouloir se concentrer désormais sur des spectacles de patinage pour continuer à ravir ses nombreux fans.

"Je ne suis pas triste, (...) je veux continuer à faire de mon mieux", a-t-il assuré, ajoutant qu'il n'aimait pas utiliser le terme de "retraite".

"En matière de compétition, au niveau des résultats, je pense que j'ai été capable de gagner tout ce que je voulais. Je pense que j'ai grandi au point de ne plus avoir besoin de rechercher ce genre d'évaluations", a-t-il affirmé.

Il a toutefois cherché à brouiller les lignes en disant souhaiter rester un "professionnel": "Les spectacles sur glace ont tendance à être considérés comme quelque chose d'élégant et d'amusant, mais je veux rester davantage un athlète".

"Je veux que les gens continuent à me voir me battre (...). Je veux rester quelqu'un qui continue à travailler dur pour réaliser ses rêves et ses objectifs".

- Quête du quadruple axel -

Le fluet patineur avait décroché l'or olympique aux JO de Sotchi en 2014, à seulement 19 ans, puis conservé son titre quatre ans plus tard à Pyeongchang. Un exploit majuscule qui n'avait plus été réalisé depuis 66 ans.

Mais sa carrière a été minée par des blessures à répétition à la cheville à partir de 2018, et le duel au sommet que promettait son opposition à son grand rival américain Nathan Chen aux JO d'hiver de Pékin en février de cette année a tourné court.

Hanyu a chuté à plusieurs reprises à Pékin et n'a pas réussi le quadruple axel, un saut incroyablement difficile de quatre tours et demi jamais réalisé en compétition à ce jour et qui devait être son arme miracle. Il a fini à une décevante quatrième place, tandis que Chen était sacré.

Il a confessé mardi qu'il avait envisagé de mettre fin à sa carrière sportive après les JO de Pyeongchang en 2018, mais qu'il avait décidé à la place de continuer dans l'espoir de réussir ce saut mythique.

"Je vais encore travailler plus dur sur le quadruple axel et j'espère fortement que je pourrais réussir sa réception devant tout le monde" lors de galas, a affirmé mardi le Japonais.

Egalement double champion du monde (2014, 2017), Hanyu est un héros national au Japon, où il est devenu en 2018 le plus jeune récipiendaire du Prix d'honneur de la nation, l'une des plus hautes distinctions du pays.

Tout en se faisant rare dans les médias et en étant absent des réseaux sociaux, Hanyu compte des légions d'adorateurs au Japon et ailleurs dans le monde, surnommés les "fanyus", scrutant ses moindres faits et gestes et capables de débourser des fortunes pour le voir patiner.

L'une de leurs traditions est de déverser une pluie de peluches de Winnie l'ourson sur la glace après chaque prestation de leur idole, qui porte toujours avec lui une boîte de mouchoirs frappée d'une image de ce personnage pour enfants.