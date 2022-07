Tour de France: la 16ème étape pour Hugo Houle, Vingegaard sauve son maillot jaune

Hugo Houle (Israël PT) a remporté mardi à Foix la 16e étape du Tour de France, le deuxième succès canadien de l'histoire. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) a gardé le maillot jaune de leader après cette entame ariégeoise, en ouverture des étapes pyrénéennes. Vingegaard n'a rien cédé à son rival slovène, le vainqueur sortant Tadej Pogacar, qui l'a attaqué en vain à trois reprises.

Le principal perdant du jour est le Français Romain Bardet, qui a commencé à lâcher prise dans le port de Lers, l'un des deux cols de première catégorie au programme. Il a été définitivement distancé dans le mur de Péguère, a concédé plus de trois minutes à ses rivaux et a perdu sa quatrième place au classement général. Pour le gain de l'étape, Houle a devancé de plus d'une minute le Français Valentin Madouas, le Canadien Michael Woods et l'Américain Matteo Jorgenson.

Le Québécois s'est dégagé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, avant Péguère. Derrière lui, Jorgenson, en poursuite, a chuté dans la descente et a perdu toute chance de revenir. Houle, 31 ans, a signé le premier succès international de sa carrière professionnelle entamée en 2013. La seule victoire d'étape canadienne remontait jusqu'à présent à 1988, quand Steve Bauer, aujourd'hui l'un des directeurs sportifs du Québécois, avait gagné à Machecoul (Loire-Atlantique).

"Cette victoire est pour mon frère", a déclaré Houle, la ligne franchie, en montrant la petite croix qu'il porte autour du cou en souvenir de son frère décédé accidentellement. Pogacar a attaqué Vingegaard dans le port de Lers à une cinquantaine de kilomètres de Foix, deux fois dans la montée, une fois dans la descente. Sans parvenir à distancer le maillot jaune, qui a gardé intact son avance de 2 min 22 sec au classement.

A l'avant de la course, l'échappée de 29 coureurs formée dès les premiers kilomètres s'est désintégrée dans le port de Lers. Avant que Houle prenne les devants avant les pentes raides de Péguère.