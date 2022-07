Mondiaux d'athlétisme - Un Belge dans chacune des trois demies du 400 mètres des Mondiaux, une première historique

(Belga) C'est une première aux Mondiaux, trois Belges figurent en demi-finales du 400 mètres. Mercredi à Eugene, à partir de 19h15 (soit jeudi à 04h15 belges), Alexander Doom ainsi que les frères Kevin et Dylan Borlée tenteront de forcer l'exploit en se hissant en finale. Il y aura un Tornado dans chacune des trois courses.

Dylan Borlée, meilleur temps (45.70) des trois Tornados en séries, sera au départ de la première demie au couloir N.4. Le Belge se frottera, entre autres, à l'Américain Michael Norman, 4e coureur le plus rapide de l'histoire (43.45) et au Britannique Matthew Hudson-Smith. Troisième de sa série en 46.18, Alexander Doom a été versé dans la 2e demie, au couloir N.7. Double champion de Belgique du tour de piste, il aura fort à faire contre les 1er et 2e au classement mondial, le Grenadien Kirani James et l'Américain Michael Cherry. Enfin, Kevin Borlée, 3e des Mondiaux 2011 à Daegu, disputera la 3e et dernière demie depuis le couloir N.2. Repêché au temps avec un chrono de 45.72, le champion d'Europe 2010 affrontera notamment le recordman du monde sud-africain Wayde Van Niekerk (43.03), l'Américain Champion Allison et le Botswanais Isaac Makwala. Les Belges devront terminer à l'une des deux premières places de leur course, ou disposer d'un des deux meilleurs temps restants pour se qualifier pour la finale, prévue vendredi soir à Eugene, veille de l'entrée en lice du relais 4x400 mètres.